Krisen-Gesetz: Karner hofft auf SPÖ-Zustimmung

Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig

„Für bestimmte Materien des Krisensicherheitsgesetzes bedarf es (für den Nationalratsbeschluss, Anm.) einer Zwei-Drittel-Mehrheit“, etwa beim Thema der Bevorratung durch das Bundesheer, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) im Pressefoyer nach dem Ministerrat. „Ich gehe davon aus, dass die SPÖ hier gesprächsbereit ist in dieser Frage“, hofft der Ressortchef auf eine Zustimmung der Sozialdemokraten im Parlament. „Wir sind auf jeden Fall gesprächsbereit.“ Sollte aber die „Totalblockade“ der SPÖ bei Zwei-Drittel-Materien aufrecht bleiben, dann wäre es auch möglich, einen „Großteil“ des Pakets mit einfacher Mehrheit zu beschließen, so Karner. Neben der Einbindung des Heeres bedarf auch der geplante Eingriff in Landeskompetenzen einer Zwei-Drittel-Mehrheit.