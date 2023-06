Magie pur mit Thommy Ten & Amélie van Tass

Wer den beiden noch einmal genau auf die Finger schauen möchte, hat am 1. September beim großen Open Air in Tulln noch die Möglichkeit dazu. Denn bereits im kommenden Jahr wartet ein Wiedersehen mit dem heimischen Zauberpaar. Mit im Gepäck haben die beiden dann ihre neue Show „Dreifach Zauberhaft - Die Las Vegas Show“ - mit der sie neue Maßstäbe setzen wollen. „Wir können es kaum erwarten, unsere magische Welt direkt aus Las Vegas nach Österreich zu bringen!", so Thommy und Amélie.