„Hass im Netz“-Gesetz für NEOS „Rohrkrepierer“

Genau darauf setzt auch Edtstadler. Zwar ortete sie die „weitgehende Einhaltung der Pflichten durch die Plattformen“ und hob die Vorreiterrolle Österreichs in dieser Frage hervor. Gleichzeitig betonte sie in der Anfragebeantwortung aber auch: „Da das Internet keine Grenzen kennt, war es mir von Beginn an wichtig auf eine europäische Lösung hinzuwirken. Ich bin daher sehr froh, dass mit der DSA-VO nunmehr eine gesamteuropäische Antwort auf die großen Fragen der Plattformenverantwortlichkeit vorliegt.“ In Österreich werde derzeit am entsprechenden Umsetzungsgesetz gearbeitet, es werde „zeitnah“ vorliegen.