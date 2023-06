Matthäus kontert: Aussage von Hoeneß ist „Unsinn“

Im Rahmen eines Benefizspiels zugunsten von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Beeinträchtigung in Weissach am Tegernsee fand Uli Hoeneß deutliche Worte und verriet seine Pläne mit Matthäus. „Ja. Auch Lothar wird in den nächsten 12 Monaten weniger Informationen kriegen, weil wir ihm die Kanäle abschneiden werden“, so der Bayern-Zampano gegenüber Sky.