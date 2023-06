Tragödie um Tiroler Wingsuit-Pilot in der Schweiz

Die Gründe für den Absturz des Tirolers waren am Samstagnachmittag noch unklar, teilte die Kantonspolizei am Samstagnachmittag mit. Laut den bisherigen Ermittlungen startete der 42-Jährige mit seinem Wingsuit im Bereich der Absprungstelle Sputnik am Berg Chäserrugg seinen Flug in Richtung Walenstadt.