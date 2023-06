„Wir müssen uns manchmal doppelt beweisen“

Die wohl bekannteste Müllverbrennungsanlage des Landes in der Spittelau sowie jene am Flötzersteig wird seit Februar von einer Frau geleitet. Christine Wenzl beweist: Die Frauen sind auch in Spitzenpositionen der Technikberufe längst erfolgreich. „Als ich 1999 Metallurgie an der Montanuniversität in Leoben zu studieren begann, war ich die einzige Frau“, schildert Wenzl.