Wiener Linien: Mehr Frauen für die Technik

Das Programm „FiT - Frauen in Handwerk und Technik“ soll noch mehr für die Technik begeistern. Bereits seit dem Jahr 2019 läuft das Projekt, gemeinsam mit dem AMS. Mit Erfolg, denn die Zahl der Programmteilnehmerinnen konnte von 12 auf 24 verdoppelt werden. Ab Herbst 2023 kommen zwei neue verkürzte Ausbildungsschienen in den Bereichen Mechatronik und Fahrzeuge hinzu. Mitmachen können all jene Damen, die Interesse an Technik mitbringen und derzeit als arbeitssuchend gemeldet sind.