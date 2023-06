Auto überschlägt sich und bleibt am Dach liegen

Pkw per Hand gedreht

Umgehend wurden die vier Insassen vom Roten Kreuz erstversorgt. Um die Sperre der B77 so kurz wie möglich zu halten, wurde der Pkw, der auf beiden Fahrbahnen zum Stillstand kam, per Hand gedreht, sodass eine Fahrspur wieder für den Verkehr frei gegeben werden konnte. Nach einer Stunde konnte der Einsatz für die 20 Feuerwehrmänner beendet werden.