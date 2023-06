Obdachlos & Alkoholiker! Ex-Chelsea-Talent am Ende

Hatte er bis 2012 als Supertalent der „Blues“ gegolten, eine halbe Million Euro pro Jahr verdient und im Jahr 2010 sogar für Chelsea in der Champions League debütiert, so sieht sein Leben heute trister aus. „Ich verbringe jeden Tag damit, darüber nachzudenken, wohin ich eigentlich gehen soll“, so Mellis, der nach zahlreichen Stationen in unteren Ligen - etwa bei Blackpool, Bury, Mansfield, Southend oder Leatherhead - inzwischen nicht mehr kickt.