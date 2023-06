Der Erzberg ist wieder Mekka der Enduro-Elite

Die Luft ist erfüllt von Benzingeruch und heulenden Motoren, an allen Ecken und Enden wird geschraubt, Tausende Fans sind in bester Partylaune: Die 27. Ausgabe des legendären Erzbergrodeos, dem härtesten Offroad-Motorradrennen der Welt, versetzt die 5000-Seelen-Gemeinde Eisenerz dieser Tage in einen Ausnahmezustand.