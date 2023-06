Lukaku: Viel mehr Pech kann man nicht haben

Der Reihe nach. Lukaku, der belgische Bulle, kam in der 57. Minute für Inters weitgehend glücklosen Einser-Stürmer Edin Dzeko ins Spiel. Ganze neun Minuten später ging City mit 1:0 in Führung. Jetzt war Offensiv-Power á la Lukaku gefragt. Und der Hüne lieferte. Fast. In Minute 71 der erste „Unglücksfall“: Inters Federico Dimarco köpfelt erst über City-Goalie Ederson drüber an die Latte. Den direkten Abpraller nahm er gleich wieder per Kopf. Das Tor war leer. Fast. Denn ausgerechnet Mitspieler Lukau stand im Wege und verhinderte (!) mit der Ferse - ungewollt - den postwendenden Ausgleich.