„Tour de Mur“ biegt auf die Zielgerade

Vom Lungau bis in die Südsteiermark

Start war am Donnerstag im salzburgerischen Sankt Michael im Lungau, über 115 Kilometer und 850 Höhenmeter ging es bis ins Sportzentrum nach Zeltweg. Am Freitag wartete auf die kleinen und großen Starter die zweite Etappe über 124 Kilometer (550 Höhenmeter) bis nach Graz. Und am heutigen Samstag geht es auf dem Schluss-Abschnitt quasi bergab (minus 140 Höhenmeter) weiter bis ins Ziel nach Bad Radkersburg. Dann haben die Pedalritter insgesamt 333 Kilometer in den Beinen.