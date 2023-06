Sabalenka hat Matchball, aber Muchova im Finale

„Ich weiß nicht, was da passiert ist. Die Atmosphäre war dank der Leute wunderbar. Ich habe einfach weitergekämpft und bin einfach nur glücklich“, freute sich die Weltranglisten-43. über ihren bisher größten Sieg. Muchova ist 26 Jahre und beeindruckt mit klugem Spiel, das wenig verkrampft aussieht. Bis dato hat sie 2019 in Seoul erst einen WTA-Titel geholt, am Sonntag kämpft sie um einen Major-Titel.