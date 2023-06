Kein Handshake! Wilde Buhrufe gegen Ukrainerin

„Ich weiß nicht, auf was sie am Netz gewartet hat. Ich war ziemlich klar in meinen Statements wegen des Handschlags“, sagte Switolina. Auf die Frage, ob sie glaube, dass Sabalenka damit die Buhrufe angestachelt habe, antwortete die 28-Jährige: „Ja, ich denke das, leider.“ Sie habe die Buhrufe erwartet. „Das war keine Überraschung für mich.“ Switolina hatte bei ihrem ersten Grand-Slam-Turnier nach der Geburt ihrer Tochter im vergangenen Oktober starke Leistungen gezeigt.