Alpinistin (74) stürzt in Tirol 20 Meter in Tod

Zu einem Alpindrama kam es in Feichten im Tiroler Kaunertal am Mittwoch! Nachdem ein deutsches Ehepaar das Ende eines Steigs erreicht hatte, entschloss es sich, im unwegsamen Gelände weiterzugehen. Die Frau (74) kam zu Sturz und stürzte rund 20 Meter über steiles Gelände in den Tod.