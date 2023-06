Erleben Sie Anja Om beim Rooftop Festival

Mit ihrer einzigartigen Stimme und inspirierenden Texten berührt die in Wien lebende Musikerin Anja Obermayer alias Anja Om die Herzen der Zuhörer. Für das 2021 ins Leben gerufene Rooftop Festival in der Sargfabrik wird Anja Om an drei Abenden auf der Bühne stehen und ihr Talent teilen. Wir verlosen Tickets.