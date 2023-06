Der Vierkampf im Tor ist neu eröffnet

„Die Diagnose war für seine Familie und ihn ein Schock. Jetzt ist es nur wichtig, dass er wieder ganz gesund wird“, hat ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick natürlich in den letzten Wochen auch mit Heinz Lindner telefoniert. Der Fußball war dabei nach seiner Hodenkrebs-Erkrankung nebensächlich. Auch, ob es für den Goalie-Legionär bei Sion (stieg am Dienstag ab) in der Schweiz sportlich weitergeht. 2019 hatte Lindner – weil kurzfristig vereinslos – sein ÖFB-Leiberl verloren. Das wird ihm jetzt nicht passieren. „Er hat gezeigt, dass man sich auf ihn verlassen kann“, so Rangnick.