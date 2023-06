EMA: „Coronavirus ist und bleibt eine Bedrohung!“

Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat bei ihrer letzten regulären Pressekonferenz zum Coronavirus vor der anhaltenden Gefahr durch Covid-19 gewarnt. „Dieses Virus ist und bleibt eine Bedrohung, vor allem für die am meisten gefährdeten Menschen“, so der EMA-Beauftragte für Impfstrategie, Marco Cavaleri. Auch wird Corona in Österreich ab Juli in rechtlicher Hinsicht wie alle nicht-anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten behandelt werden.