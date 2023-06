Auch diese Gruppen erhielten zu hohe Corona-Hilfen

Seit Monaten prangert der Rechnungshof (RH) die Überförderung bei staatlichen Corona-Hilfen an. In einem neuen Bericht geraten nun Bauern und Zimmervermieter ins Visier der Prüfer. So wurden bis Ende 2021 Hilfen in Höhe von 178,5 Millionen Euro an die Land- und Forstwirtschaft sowie Privatzimmervermieter ausbezahlt. Der RH sieht eine Überförderung von mindestens 9,7 Millionen Euro.