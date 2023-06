Familienvater überfiel Fastfood-Filiale in Graz

„Darf nicht bagatellisieren“

„Es war reine Verzweiflung“, betont sein Anwalt Hermann Kienast, „und steht in völligem Widerspruch zu seinem bisherigen Leben.“ Auch Staatsanwalt Arnulf Rumpold muss zugeben, dass es selten so reumütige und geständige Täter gibt. „Dennoch darf man nicht bagatellisieren, was er getan hat und was das für die Opfer bedeutet“, so der Ankläger.