Zinsen sind bei deutschen Banken höher

Die Inflation ist im Nachbarland derzeit niedriger als in Österreich. Im Mai waren es 6,1 Prozent, wohingegen es in Österreich 8,7 Prozent waren. Bezüglich Inflation ist zu bedenken, dass das angelegte Geld real pro Jahr um drei (Deutschland) bis sechs Prozent an Wert verliert. In beiden Ländern sind Einlagen bis zu einem gewissen Grenzwert staatlich garantiert.