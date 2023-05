Teuerung, kein Kredit: Häuslbauer sind arm dran

Sorge um Wohnbau

„Ein Rückgang im privaten Wohnbau und Einbußen in der Baubranche werden zum Anstieg bei den Arbeitslosenzahlen führen“, warnt Schneemann. Er nimmt Schwarz-Grün in die Pflicht. „Die Bundesregierung muss aktiv werden und gegensteuern. Ein probates Mittel wäre der Mindestlohn.“ Die Politik müsse die Finanzierung von privaten Wohnträumen unterstützen, und nicht erschweren. Anders werde man der Wirtschaft nicht beistehen können, so der Landesrat.