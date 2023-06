Das steht in Putins geheimem Kriegspapier

Große Pläne

Um den Schein zu wahren, dass eh alles in Ordnung ist, hat Russland dennoch große Pläne für das Jahr 2023. Der Generalstab will eine neue Armee, einen Armeekorps, fünf Divisionen und 26 Brigaden in die Welt setzen. Ein neuer Militärbezirk am Asowschen Meer soll zusätzliche Vorteile bringen.