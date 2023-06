Strafe für Mercedes nach F1-Rennen in Barcelona

Nach dem Rennen in Barcelona standen die Physiotherapeuten von Lewis Hamilton und George Russell im Fokus. Der Grund: Diese hatten sich zu früh in den Parc ferme begeben. Damit verstießen sie gegen den Internationalen Sportkodex. „Abgesehen von den Mechanikern der Teams (gegebenenfalls mit Kühlventilatoren), den Offiziellen und den von der FIA vorab genehmigten Fernsehteams sowie den von der FIA genehmigten Fotografen ist es niemandem gestattet, den ausgewiesenen Bereich zu betreten, sobald sich die Autos im Parc ferme befinden (kein PR-Personal der Teams)“, heißt es dort. Und: „Die Physios der Fahrer müssen vor dem Cool-Down-Room hinter dem Podium warten, bis die Siegerehrung beendet ist, und dabei die Anweisungen des Medienbeauftragten an alle Teams befolgen.“