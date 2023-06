Arnautovic vor Wechsel: Bologna legt Ablöse fest!

Nach zwei Saisonen bzw. 57 Partien bestritt Marko Arnautovic am Sonntag beim 3:2 in Lecce, in dem er zum zwischenzeitlichen 1:1 traf und sein 25. Tor im Dress Bolognas erzielte, wohl sein letztes Spiel für die „Rossoblu“ - die italienische Tageszeitung „Corriere dello Sport“ titelte mit „Markos letzter Walzer“, es gilt als sicher, dass der Wiener den Klub trotz Vertrag bis 2025 verlassen wird. Demnach forciert der ÖFB-Rekordteamspieler selbst seinen Abgang. Kein Wunder, ist doch der AC Milan brennend an „MA9“ interessiert.