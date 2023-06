Westwien gewinnt erstes HLA-Finale gegen HC Linz

Westwien hat sich im Kampf um den österreichischen Handball-Meistertitel einen Vorteil verschafft. Die Wiener setzten sich am Sonntag in der Südstadt im ersten HLA-Finale gegen HC Linz mit 25:24 (12:11) durch und stellten damit in der „best of three“-Serie auf 1:0. Die nächste Partie steigt am Mittwoch in Linz.