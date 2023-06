„Kind of Magic“: 35. Frauenlauf im Wiener Prater!

Bereits zum 35. mal findet der Frauenlauf im Wiener Prater statt und auch heuer werden wieder Tausende Frauen und Mädchen aus über 75 Ländern vertreten sein, was dieses Event einzigartig in Europa macht. Das diesjährige Motto lautet „Kind of Magic“ und spielt auf die erwiesenermaßen beste Sportart für Frauen an, das Laufen! Sind Sie selbst schon einmal bei einem solchen Event mitgelaufen, sei es über kurze oder lange Strecken? Was würden Sie anderen empfehlen, die sich schwertun, den inneren Schweinehund zu überwinden? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und wünschen einen sportlichen Sonntag!