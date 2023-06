Inter feiert Arbeitssieg bei CL-Generalprobe

Marcelo Brozovic (37.) bescherte der Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi mit seinem Treffer drei Punkte sowie eine gelungene Generalprobe für das Champions-League-Finale am kommenden Samstag in Istanbul (21.00 Uhr) gegen Manchester City. In der Tabelle ist Inter vorerst auf Rang zwei hinter Meister Napoli vorgerückt.