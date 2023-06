Sieben Abgänge, aber das Juwel bleibt in Hartberg

Bei sieben Spielern wird der Vertrag indes nicht verlängert: Christian Klem, Florian Faist, Mario Sonnleitner, Matija Horvat, Rene Kriwak, Marcel Schantl und Philipp Erhardt verlassen den Klub. Wie es um die Personalie Dario Tadic steht, ist weiterhin offen. Zuletzt wurde das Hartberg-Urgestein mit einem Wechsel zu Zweitligist St. Pölten in Verbindung gebracht. „Wir würden Dario gerne halten. Und das weiß er auch“, glaubt Korherr an einen Verbleib seines Stürmers und hofft gleichzeitig bei Cheftrainer Markus Schopp schnellstmöglich die Verlängerung unter Dach und Fach zu bringen. Trainingsstart in Hartberg ist jedenfalls am 23. Juni.