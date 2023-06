LIVE ab 15 Uhr: Grand Prix von Spanien

Die Dominanz des 39-fachen Grand-Prix-Siegers geht also wohl heute weiter. „Max kann sich nur selbst schlagen. Oder die Technik“, merkte Dr. Marko an. Auf echtes Teamwork müssen die „Bullen“ heute aber verzichten, denn Sergio Perez unterlief - wie schon zuletzt in Monaco - frühzeitig ein folgenschwerer Schnitzer. Nach einem Ausflug ins Kiesbett blieb nur Platz elf. „Unglaublich“, jammerte der Mexikaner. Dr. Marko: „Es fehlt ihm deutlich an Selbstvertrauen.“