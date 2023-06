Qualifying zum Grand Prix von Spanien - ab 16 Uhr

Auch beim Grand Prix von Spanien führt wohl kein Weg an Max Verstappen vorbei. Der Titelverteidiger hat die WM-Führung vor seinem Red-Bull-Teamkollegen Sergio Perez mit dem Sieg in Monaco ausgebaut. Der fünfte Saisonerfolg im siebenten Rennen scheint für den niederländischen Vorjahressieger am Sonntag in Barcelona aufgelegt zu sein. Dort hatte Verstappen 2016 seinen ersten Formel-1-Triumph gefeiert, mittlerweile hält er bei 39 und ist auf bestem Weg zu WM-Titel Nummer drei.