FPÖ für mehr Sicherheitsvorkehrungen in Schulen

Rund um die Reifeprüfungen kam es - wie bereits berichtet - im ganzen Land vermehrt zu Einbrüchen in Schulen. Mit Krems war Niederösterreichs inoffizielle „Bildungshauptstadt“ gleich mehrfach betroffen. Und das nicht zum ersten Mal. Erst vor eineinhalb Jahren ergaunerten unbekannte Täter bei einem Einbruch in das Kremser Schulzentrum fette Beute in der Höhe von 10.000 Euro. Im Vorjahr wurde unter anderen im Bundesrealgymnasium an der Ringstraße eingebrochen.