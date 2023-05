Neue Einbruchserien in Niederösterreichs Schulen

Direktoren wurden aktiv

Zumindest die Maturaarbeiten der Schüler dürften die Täter in diesem Fall aber nicht gestohlen haben. Rund um die Reifeprüfungen nahmen Einbrüche und Vandalenakte im ganzen Land aber generell zu. Ähnliche Vorfälle aus dem Raum Tulln und in Krems haben auch die Bildungsbehörden in Alarmbereitschaft versetzt. Noch vor dem Pfingstwochenende plädierten Direktoren daher bereits in einem Rundschreiben an die Lehrerschaft, etwaige Wertgegenstände aus der Schule über die freien Tage besser mit nachhause zu nehmen.