Wohnen am Wasser: Wien macht‘s möglich

Nah am Wasser gelegen und mit einem Ausblick ins Grüne. Der 22. Bezirk bietet genau solche Immobilienjuwele. In einer Traumlage 50 Meter vom Badeteich Hirschstetten entfernt werden attraktive Eigenheime mit Keller errichtet. Davon sind noch 2 verfügbar. Der Garten orientiert sich Richtung Westen. Die Raumaufteilung wird mit 123m² auf 6 Zimmer, 2 Badezimmer und 3 Toiletten unterteilt. Die Gartenfläche beläuft sich auf 33m². Im Innenbereich wurde an alles gedacht. Elektrisch bedienbare Raffstores und Insektenschutz sind im Kaufpreis inkludiert. Das Objekt wird Belagsfertig und mit einem KFZ-Abstellplatz übergeben. Den See sehen und nah an ihm wohnen, dieses Projekt ermöglicht beides.