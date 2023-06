Nach Fenstersturz Verfahren gegen Katzen-Halterin

Die Frau ist entweder ganz einfach nicht gewillt oder aber nicht in der Lage, ihre Fenster entsprechend zu sichern“, heißt es von den Behörden in der Landeshauptstadt. Eine aufmerksame Nachbarin musste den jüngsten schrecklichen Unfall selbst mitansehen und meldete diesen unverzüglich. Die Samtpfoten wurden der Frau daraufhin jetzt abgenommen und zur Obsorge in das Kremser Tierheim gebracht. Zudem wurde jetzt ein Strafverfahren gegen die Frau eingeleitet. „Ähnliche Fälle ereignen sich leider gar nicht so selten“, heißt es aus dem Büro der freiheitlichen Tierschutz-Landesrätin Susanne Rosenkranz auf Anfrage.