Rätsel um Todesfall im St. Pöltner Gefängnis

Wilde Gerüchte um Tod von 44-jährigem Mann

Die Leitung der Justizanstalt bestätigt zwar den Tod des Häftlings, aber: Sowohl Anstaltsarzt als auch Notarzt würden Fremdeinwirkung ausschließen, heißt es. Warum der Mann so jung und trotzdem höchstwahrscheinlich auf natürlichem Wege verstarb, sei rasch erklärt: Seine jahrelange Drogensucht hatte den Häftling bereits schwer gezeichnet und entsprechende Schädigungen sowie Erkrankungen ausgelöst, heißt es. Zudem war er insulinpflichtiger Diabetiker. Seinen letzten Atemzug dürfte der Mann tragischerweise bald nach der Medikamentengabe gemacht haben. Im Anschluss sackte er in seiner Zelle zusammen. Dieser Umstand, das mit 44 Jahren relativ junge Todesalter und die Medikamente, die er benötigte, könnten auch Gründe dafür sein, warum die „Knasttrommeln“ in diesem Fall so laut gespielt wurden und sogar über die Mauern hinweg „zu hören waren“.