Steirer treffen mit „Sturm-Gin“ ins Schwarze

2000 Flaschen - mehr sind möglich

„Er besticht durch mediterranes Flair, das von Mandarinen aus Kalabrien herrührt, hat Anklänge von Thymian und als echter Steirer entsprechende Kraft“, schmunzelt das Ehepaar Krauss. Erhältlich ist der Gin in den Sturmshops und online (shop.sksturm.at). Vorerst in einer Auflage von 2000 Flaschen - das könnte aber in die Verlängerung gehen.