Große Suchaktion nach vermisstem Wanderer aus Wien

Zuletzt gesehen worden war der laut Polizei 35-jährige Wanderer am Montag gegen 16.30 Uhr bei der Almrauschhütte. Im Raum St. Corona am Wechsel startete noch in den Nachmittags- bzw. Abendstunden die Suche. Beteiligt waren 35 Mitglieder der Bergrettung, Beamte der Alpinpolizei, zahlreiche Suchhunde sowie zwei Hubschrauber.