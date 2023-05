Sabitzer ist jetzt zweifacher deutscher Meister

Am Balkon des Rathauses am Marienplatz stand er nicht, als Bayern München am Sonntagabend die Fußball-Meistertitel mit dem Männer- und Frauenteam mit Sarah Zadrazil feierte. Deutscher Meister ist er dennoch. Marcel Sabitzer hat für die Bayern in dieser Saison 15 Bundesligaspiele absolviert und ein Tor geschossen, ehe er am 31. Jänner kurz vor Transferschluss leihweise an Manchester United abgegeben wurde.