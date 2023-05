„Sch**** vom Dom“: Bayern-Stars verhöhnen FC Köln

Dank Jamal Musialias Treffer in der 89. Minute konnte sich der FC Bayern in letzter Minute zum 2:1-Sieger gegen Köln und obendrein zum elften Mal in Folge zum deutschen Meister krönen. Für ordentlich Wirbel sorgte indes ein Video, das die frisch gebackenen Champions zeigt, die ordentlich über die heimischen Fans schimpfen.