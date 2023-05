BVB oder FCB? Titelentscheidung ab 15.30 Uhr LIVE

Vieles noch offen

Brisanz ist praktisch in jedem Spiel garantiert. Denn nicht nur die Meisterfrage ist noch nicht entschieden. So rittern etwa Union Berlin (daheim gegen Werder Bremen) und Freiburg (auswärts bei Frankfurt) im Fernduell um ein Champions-League-Ticket. Auch im Abstiegskampf ist - bis auf den Umstand, dass es Hertha BSC schon erwischt - noch nichts entschieden. Schalke, Bochum, Augsburg, Stuttgart und rein theoretisch auch noch Hoffenheim - für sie alle geht es in der letzten Runde noch ums buchstäbliche Überleben.