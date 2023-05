Buitrago gewinnt Königsetappe ++ Thomas weiter 1.!

Der 23-jährige Rad-Profi aus Kolumbien setzte sich am Freitag nach 183 Kilometern mit 5300 zu überwindenden Höhenmetern aus einer Fluchtgruppe heraus solo durch. Unterdessen hatte Geraint Thomas keine Probleme, sein rosafarbenes Leader-Trikot zu verteidigen. Der Waliser führt vor dem entscheidenden Bergzeitfahren am Samstag 26 Sekunden vor dem Slowenen Primoz Roglic. Der Österreicher Patrick Konrad war lange in einer Ausreißergruppe dabei, fiel aber im Finish zurück, beendete die Etappe an der 19. Stelle (+3:20 Min.) und ist Gesamt-20. (+ 32:03).