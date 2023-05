Peschek: „Ich verbinde so viel mit Rapid“

Freundschaftlich verbunden

Heute kehrt Peschek als Linzer Geschäftsführer erstmals zurück. Ins Allianz-Stadion, dessen Bau wie jener des Trainingszentrums in seine Ära fiel. Genauso wie der Zweitliga-Aufstieg von Rapid II. „Ich bin selbst sehr gespannt, welche Gefühle die Rückkehr bei mir auslöst“, sagt der 39-Jährige. „Mit Rapid und vor allem dem Stadion verbinde ich so viel. Es gibt sehr viele Personen, mit denen ich noch freundschaftlich verbunden bin - in der Belegschaft und bei den Fans, die mir geschrieben haben, dass sie sich auf ein Wiedersehen freuen.“