Nach Double auf der Autobahn von Fans abgefangen

„Das kann kein Zufall sein“

Dabei waren vier Glanzparaden dabei, einmal rettete die Stange. „Ich habe im Cup jede Partie gespielt, der Titel bedeutet mir sehr viel“, hat der 30-Jährige damit auch seinen Marktwert wieder erhöht. Es war das sechste Double (fünf mit Salzburg) in seiner Karriere. „Ich war in Österreich beim besten Klub, bin es jetzt in Griechenland“, sagt Stankovic. „Überall habe ich meine Leistung gebracht. Das kann kein Zufall sein.“ Mit einem Anruf von Teamchef Ralf Rangnick rechnet er aber nicht.