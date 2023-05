„Das wird nicht meine letzte Sendung sein“

Vorerst wird es vier Sendungen geben, in denen Haider jede Woche die erfolgreichsten Musicals und deren größte Hits präsentiert. Es wird gesungen und in Erinnerungen geschwelgt - mit Promis wie Uwe Kröger, Marika Lichter, Ana Milva Gomez, Vincent Bueno oder auch Frenkie Schinkels: „Im deutschen Sprachraum gibt es nichts Vergleichbares“, so Haider, und: „Musical vereint Glamour, Musik, Schauspiel und Tanz, und wir bringen mit der Show die großen Gefühle zu den Menschen nach Hause. Gerade in diesen Zeiten brauchen wir etwas zum Wohlfühlen!“