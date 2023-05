Ex-Mieter sauer: „Sie hat mich abgezockt!“

„Das kam für mich nicht in Frage. Die Wohnung ist unbewohnbar“, so Mahmoud. Der Ärger ging weiter. „Sie hat die Kaution einfach einbehalten“, ärgert er sich. Und das, obwohl durch den Schimmelbefall nicht nur die Gesundheit des jungen Paares in Mitleidenschaft gezogen wurde, sondern auch Mobiliar und Kleidung. Gegen seine unerbittliche Ex-Vermieterin will er nun juristisch vorgehen. „Ich will mein Geld wieder“, so Mahmoud.