Müller an Dortmund: „Das will ich erstmal sehen“

Tuchel verärgert

Weniger kämpferisch, viel eher verärgert zeigte sich Bayern-Trainer Thomas Tuchel nach dem Spiel. „Man muss anders spielen, wenn man ein Spiel gewinnen will. Wenn man so weit konstant unter seinem Level spielt, dann verliert man“, so Tuchel, der allerdings ergänzte: „Wenn ich verliere, will ich gegen eine bessere Mannschaft mit besserer Tagesform verlieren - und nicht, weil uns das Spiel aus den Händen gleitet."