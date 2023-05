Fußball-Expertin Heidi Klum: „Brazzo muss gehen“

Titellose Saison droht

Ob mit den oder ohne die fachkundigen Analysen der anerkannten Fußball-Expertin Klum - dem FC Bayern droht in der Tat eine titellose Saison. Der Titelverteidiger verlor am Samstag in München gegen RB Leipzig mit 1:3, womit Dortmund nun alle Trümpfe in der Hand hat. Gewinnt der im Moment einen Punkt hinter Bayern liegende BVB am Sonntag in Augsburg und dann in einer Woche daheim gegen Mainz, ist er erstmals seit 2012 wieder Champion. In den vergangenen zehn Jahren waren immer die Münchner auf Endrang eins gelandet.