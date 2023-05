„Was für eine Nacht!“ Lewandowski auf Wolke sieben

Danach wurde die ganze Stadt in eine Partymeile verwandelt. Zehntausende Barca-Fans feierten am Montag die Meistertitel des Männer- und Frauenteams. Die Fußballer und Fußballerinnen fuhren in offenen Doppeldeckerbussen im Schneckentempo durch Barcelona, umjubelt von den „Culés“, wie die Barça-Fans genannt werden.