Spitzenreiter Linz verliert im Aufstiegsrennen

Die Oberösterreicher mussten sich am Freitag auch wegen eines verschossenen Elfmeters in der Nachspielzeit mit 0:1 (0:1) geschlagen geben. Die Verfolger SKN St. Pölten und GAK (beide 53 Punkte) können mit einem Sieg am Wochenende an den Linzern vorbeiziehen, die zwei Spiele vor Schluss weiter 55 Zähler am Konto haben.